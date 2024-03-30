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Культура и отдых

Более 3 тысяч культурных мероприятий состоялось в Нижнем Новгороде в 2023 году

19 апреля 2024 13:55  [2] Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Более 3 тысяч культурных мероприятий для жителей и гостей Нижнего Новгорода состоялось в 2023 году. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

Юрий Шалабаев отметил, что насыщенная событийная программа была подготовлена к 95-летию Канавинского района и 120-летию парка "Швейцария".

"Особо хотелось бы выделить марафон культурных событий "Культурный район", который в прошлом году проходил на территории Канавинского и Приокского районов. В рамках марафона состоялось более 300 мероприятий, грантовую поддержку получили 27 проектов. А в целом за 4 года проведения марафона на территории всех районов города было реализовано 118 проектов, а его участниками стали 2,5 млн человек", – сказал мэр.

По словам главы города, во многом благодаря позитивным изменениям, которые произошли во внешнем облике и внутренней жизни Нижнего Новгорода за последнее время, в прошлом году город завоевал почетное звание "Культурная столица России 2024".

"Приятно отметить, что инициативы нижегородских учреждений культуры по реализации различных проектов встречают поддержку на региональном и федеральном уровнях", – отметил Юрий Шалабаев.

В 2023 году пять учреждений культуры - театр "Комедiя", Нижегородский планетарий, парк "Швейцария", ДК имени С.Орджоникидзе, детская школа искусств имени А.И.Хачатуряна получили гранты Президентского фонда культурных инициатив на проведение фестивальной и выставочной деятельности.

Юрий Шалабаев отметил, что за счет финансирования, выделенного из вышестоящих бюджетов, в том числе в рамках национального проекта "Культура", получили современное оборудование музей имени Горького и театр"Преображение", оснащены по модельному стандарту библиотека имени М.Светлова и библиотека имени Б.Панина, детским театром "Вера" поставлено два премьерных спектакля и закуплено современное оборудование.

"Продолжается работа по улучшению материально-технического состояния зданий и помещений учреждений культуры, в том числе являющихся объектами культурного наследия регионального значения. Всего в течение года в 11 зданиях и помещениях учреждений культуры выполнен частичный капитальный ремонт, а в 19-ти - текущий", –заявил глава Нижнего Новгорода.

Также Юрий Шалабаев отметил завершение капитального ремонта помещения ансамбля народной песни "Любава", которое долгое время не использовалось. В результате проведенного ремонта для ансамбля, а также для 250 детей, занимающихся в студии при ансамбле, созданы все необходимые условия для репетиций.

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Теги:
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