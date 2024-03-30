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Общество

Срок предоставления лекарств для подопечных фонда "Круг добра" сокращён в 4 раза

19 апреля 2024 15:50  [39] Общество

Правительство РФ приняло постановление о сокращении срока предоставления лекарств из зарезервированного запаса для подопечных федерального фонда "Круг добра". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на депутат Мосгордумы, сенатора Инну Святенко.

Она отметила, что удалось совместно с Минздравом России, Счётной палатой и фондом "Круг добра" устранить недостатки правового регулирования, приводящие к увеличению сроков получения лекарств пациентами.

В данном вопросе оперативность превыше всего, подчеркнула сенатор.

Согласно информации, срок предоставления лекарств подопечным "Круга добра" сократили в четыре раза — с 24 до 6 рабочих дней.

Напомним, "Круг добра" был создан в январе 2021 года по указу президента РФ Владимира Путина. Фонд помогает детям с редкими и тяжёлыми заболеваниями (в перечне их около 90), закупая для них дорогостоящие ещё незарегистрированные препараты, а также финансируя инновационные методы лечения. Сейчас у фонда почти 24,5 тысячи подопечных.

Финансируется "Круг добра" за счёт повышенного НДФЛ для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год.

Ранее сообщалось, что правительство России внесло изменения в список жизненно необходимых и важнейших лекарств для медицинского применения.

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Теги:
Дети Здравоохранение Медицина и здоровье
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