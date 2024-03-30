Правительство РФ обновило перечень жизненно необходимых лекарств Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство России внесло изменения в список жизненно необходимых и важнейших лекарств для медицинского применения, сообщает телеканал "360".

Согласно соответствующим правкам, внесённым в распоряжение правительства России от 12 октября 2019 года, в список добавили три комбинированных препарата для лечения вирусных и бактериальных инфекций и инфекционно-воспалительных заболеваний.

В частности, это цефепим+сульбактам, ламивудин+фосфазид и тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат.

Помимо этого, в перечень попали препараты для пациентов с рассеянным склерозом - сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб, которые также внесли в список препаратов для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями по программе высокозатратных нозологий.

Напомним, что перечень ЖНВЛП включает более 800 позиций. Цены на медикаменты из этого списка регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Кроме того, препараты из перечня ЖНВЛП бесплатно выдаются льготникам по рецепту лечащего врача.

Ранее сообщалось, что сотрудники Цифровой кафедры Приволжского исследовательского медицинского университета разработали единственное в своём роде web-приложение "Медицинский атлас". Он содержит базу различных клинических случаев с иллюстрациями, а также интерактивную карту эпидемий.