Движение ограничат на улицах в центре Нижнего Новгорода в конце апреля Общество

Движение ограничат на улицах в центре Нижнего Новгорода в конце апреля Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Движение транспорта ограничат по набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде 22, 23, 24, 25 апреля и 2, 4, 8 мая. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Так, ограничение будет введено на участке Гребного канала от Казанского съезда до дома №112А по улице Слобода Печеры с 9:00 до 14:30 22, 23, 24 и 25 апреля, а также с 00:01 до 14:30 2, 4 и 8 мая.

В связи с этим запустят автобусы А-5 от улицы Деловой до остановки "Деревня Печеры" в оба направления.

Кроме того, с 00:01 до 14:30 2, 4 и 8 мая частично будет перекрыто движение на площади Минина и Пожарского, улицах Ульянова, Варварской, Минина, Пожарского, Алексеевской, Георгиевскому съезду, Верхне-Волжской набережной и по Зеленскому съезду.

Из-за ограничений маршруты электробусов Э-17 и автобусов А-68 сократят до остановки "Площадь Сенная", а путь следования автобусов Т-31 - до остановки "Водная академия".

Автобусы А-1, А-4 будут следовать от Октябрьской улицы до конечной остановки "Черный пруд" по Ошарской улице. В обратном направлении – от начальной остановки "Кинотеатр Рекорд" без изменений.

Движение автобусов А-19, А-45, А-52, Т-24, Т-40, Т-45, 304 планируется организовать от Нижне-Волжской набережной в направлении площади Сенной - по Зеленскому съезду, улицам Октябрьской, Варварской, Ковалихинской, Нестерова, Минина. В направлении Нижне-Волжской набережной – по улицам Минина, Семашко, Ковалихинской, Варварской, Октябрьской и Зеленскому съезду.

Автобусы А-40, А-58, А-64 будут следовать от площади Лядова до площади Сенной по улицам Белинского и Горького в оба направления.

Автобусы Т-74, Т-97 проследуют от улицы Алексеевской в направлении площади Сенной по улицам Октябрьской, Варварской, Нестерова, Минина. В направлении Алексеевской улицы – по улицам Минина, Семашко, Варварской и Октябрьской.

Напомним, движение перекроют у Дворца спорта на Гагарина из-за хоккейных матчей 21 апреля.