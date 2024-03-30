Автопарк Балахны пополнили еще 10 новых автобусов

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Десять новых автобусов поступило в автопарк Балахны в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам главы региона Глеба Никитина, до этого Балахна уже получила 20 новых автобусов.
"Новый транспорт не только более безопасный и комфортный, но и более вместительный. Всего с ноября прошлого года новые автобусы получили 36 муниципалитетов. Обновление автопарков в округах обязательно продолжится", - сообщил Никитин.
Новые автобусы закуплены по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
Отметим, что всего в рамках нацпроекта с ноября 2023 года в 36 муниципальных образований Нижегородской области поступило 306 автобусов.
Напомним, новый автобус от поселка Селекции до Нижнего Новгорода начнет ходить с 21 апреля.
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