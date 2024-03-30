Новый автобус от поселка Селекции до Нижнего Новгорода начнет ходить с 21 апреля Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С 21 апреля между Нижним Новгородом и Кстовским районом начнет функционировать новый пригородный автобус Т-226. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, маршрут ввели по просьбам жителей Селекционной станции и ЖК "Времена года", а также с учетом перспективного заселения ЖК "Новая жизнь".

Маршрут автобуса T-226 пройдет между поселком Селекционной станции и транспортно-пересадочным узлом "Канавинский" на Московском шоссе через деревню Федяково, улицы Академическая, Родионова, площадь Сенную и Нижневолжскую набережную.

Согласно сообщению, обслуживать линию маршрута будет ООО "АТП". Организация получила это право по итогам открытого конкурса.

Отмечается, что перевозчик может внести изменения в расписание с учетом пожеланий пассажиров. Также сообщается, что если возникнет необходимостью, то количество работающих на линии автобусов, может быть увеличено.

Напомним, автобусный маршрут А-90 стал самым популярным в Нижнем Новгороде по итогам марта.

Ранее сообщалось, что автобусный маршрут А-237 из Нижнего Новгорода в дачный период продлят до "Садов".