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Общество

Россиян предупредили о схеме мошенников с оформлением займов через "Госуслуги"

19 апреля 2024 17:17  [50] Общество

Мошенники начали использовать новую схему с оформлением займов в микрофинансовых организациях через учётную запись на "Госуслугах". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Согласно информации, аферисты звонят людям через мессенджеры по видеосвязи и представляются сотрудниками полиции, предъявляя поддельные удостоверения.

Под разными предлогами, в том числе используя запугивание, мошенники узнают у жертв пароли для входа в личный кабинет "Госуслуг" и код подтверждения, который приходит смс-сообщением.

Получив доступ к аккаунту, аферисты берут кредиты в микрофинансовых организациях.

В результате у жертв остаются долги под огромные проценты. Причём личные данные из взломанных аккаунтов мошенники могут использовать в других преступных схемах.

В Сбере подчеркнули, что ни в коем случае нельзя сообщать код подтверждения доступа из СМС или вводить логин и пароль где бы то ни было по указанию неизвестных лиц.
Просьбы предоставить "подтверждающие" нужно расценивать как верный признак мошенничества.

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Теги:
Госуслуги Кредит Мошенничество
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