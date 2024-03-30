Банк России призывает граждан проверять наличие лицензии перед визитом в лобмард и МФО Общество

Фото: с сайте объясняем.рф

Нелегальные ломбарды и микрофинансовые организации активизировалась в регионах Центрального Федерального округа. Об этом заявила эксперт управления нелегальной деятельности на финансовом рынке Главного управления Банка России по ЦФО Римма Стрелкова на вебинаре, посвященном мошенничеству в сфере микрофинансов 18 апреля.

По ее словам, ломбард, микрофинансовые организации и кредитно-потребительские кооперативы должны либо состоять в реестре Банка России, либо иметь лицензию ЦБ.

"Это должно быть основным критерием при выборе этих компаний у клиентов. Проверить наличие лицензии у компаний можно на главной странице Банка России в разделе "Проверить финансовую организацию", где нужно ввести ИНН или название финансовой организации. Если у компании есть лицензия, потребители снимают с себя много рисков, а в случае каких-либо нарушений со стороны легальных организаций, они смогут обратиться в Банк России", - рассказала Стрелкова.

Представитель профильного управления ГУ Банка России по ЦФО добавила, что клиенты часто не проверяют ломбарды и могут попасть в руки черных или нелегальных кредиторов. Нелегальные организации маскируются под скупки или комиссионки, над которыми висит вывески "Ломбард" или "Залог".

"Клиенты, которые идут отдавать в ломбард, к примеру, свою золотую цепочку, телевизор или телефон под залог, должны понимать, что с большой долей вероятности эти вещи будут проданы. При этом, выдавая клиенту деньги, нелегальные кредиторы накручивают очень большие проценты за пользование средствами. И когда они приходят выкупать эти вещи, то уже не могут погасить эти проценты", - пояснила Римма Стрелкова.

Напомним, банки предотвратили хищение почти 5,8 трлн рублей со счетов россиян в 2023 году.