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Резервных счетов нет: полиция, ЦБ и психолог раскрыли схемы мошенников

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Всё больше россиян попадаются на уловки телефонных мошенников. Чтобы выманить деньги, аферисты используют методы социальной инженерии и приёмы гипноза. Причём полиции удаётся, в основном, поймать лишь курьеров — кураторы находятся в странах ближнего зарубежья.

Самая популярная схема - "Звонок от службы безопасности": звонящие представляются сотрудниками банка либо правоохранителями и сообщают, что с банковским аккаунтом в настоящее время совершаются несанкционированные действия - например, кто-то пытается оформить кредит или перевести деньги с карты. Для пресечения действий злоумышленников предлагается перевести имеющиеся денежные средства на безопасные счета, или же взять "зеркальный" кредит.

Телефонные мошенники использовали разные легенды, но действовали по одной схеме — представлялись сотрудниками какой-либо структуры.

В МВД напоминают, что полицейский никогда не позвонит и не скажет, что человеку надо поучаствовать в какой-то операции по задержанию злоумышленника или следственных дейтсвий, перевести деньги на какой-то резервный счёт. Никаких резервных и безопасных счетов попросту не существует.

В управления безопасности Банка России подтвердили, что Центробанк никогда не работал со счетами физических лиц, не звонил им и не просил провести какие-то операции в коммерческих банках. Более того, служба безопасности банка не просит подтверждения от клиента - она просто блокирует подозрительную операцию.

Но при этом специалисты не советуют вступать с мошенниками в диалог даже ради шутки. Аферисты овладели специальными методиками, чтобы ввести неподготовленного человека в заблуждение: использовали методы социальной инженерии, оперировали банковскими терминами и втирались в доверие по телефону.

В Казани, например, мошенники вынудили девушку оформить кредит на 750 тысяч рублей, заселиться в гостиницу и избавиться от телефона. Затем аферисты позвонили её брату и потребовали выкуп за якобы похищенную сестру.

Психологи уверены, что любой человек может стать жертвой мошенников. Мошенники овладели в том числе приёмами гипноза и нейролингвистического программирования, что способствует отключить критическое мышление их собеседников.

Если вам звонит "полицейский" или "следователь", "сотрудник службы безопасности", "менеджер банка" - то лучше прекратить разговор. Лучше самому перезвонить в банк по телефону, указанному на банковской карте, и уточнить информацию.

По материалам телеканала "360"

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Теги:
Деньги МВД Мошенничество
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