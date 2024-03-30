Улицу Клеверную перекроют в Нижнем Новгороде из-за ремонта теплотрассы до июня Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Улицу Клеверную частично перекроют в Советском районе Нижнего Новгорода с 13 до 30 мая. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии города.

Движение будет перекрыто в районе дома № 37 по улице Клеверной. Ограничение связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на теплосетях.

Работы будет проводить АО "Теплоэнерго".

"Объезд зоны проведения работ организуют по прилегающим улицам",- говорится в сообщении.

Напомним, движение ограничат на улицах в центре Нижнего Новгорода в конце апреля.