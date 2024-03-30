Школу на 600 человек начали строить в Ворсме в Нижегородской области

Строительство школы на 600 человек началось в Ворсме в Нижегородской области. Об этом сообщает инспекция госстройнадзора региона.
Учебное заведение разместится на территории действующей школы. При этом старое здание вместе с некоторыми другими постройками, которые находятся на участке для строительства, снесут
"Здание школы будет высотой в три этажа. В нем будут предусмотрены большой и малый спортивные залы, актовый зал на 298 мест, пищеблок, библиотека, мастерские. Начальная школа разместится в отдельном блоке",- пояснили в ведомстве.
Рядом с новым зданием школы обустроят индивидуальные групповые площадки, физкультурные площадки, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками.
Напомним, школа в ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде откроется 2 сентября.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+