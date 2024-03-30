Школу на 600 человек начали строить в Ворсме в Нижегородской области Общество

Строительство школы на 600 человек началось в Ворсме в Нижегородской области. Об этом сообщает инспекция госстройнадзора региона.

Учебное заведение разместится на территории действующей школы. При этом старое здание вместе с некоторыми другими постройками, которые находятся на участке для строительства, снесут

"Здание школы будет высотой в три этажа. В нем будут предусмотрены большой и малый спортивные залы, актовый зал на 298 мест, пищеблок, библиотека, мастерские. Начальная школа разместится в отдельном блоке",- пояснили в ведомстве.

Рядом с новым зданием школы обустроят индивидуальные групповые площадки, физкультурные площадки, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками.

Напомним, школа в ЖК "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде откроется 2 сентября.