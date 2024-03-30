Двух жителей Нижегородской области осудили за организацию нелегальной миграции

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Суд вынес приговор двум жителям Арзамаса в Нижегородской области, обвиняемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-службе УФСБ РФ по региону.
Установлено, что злоумышленники направляли в районные подразделения МВД России по Арзамасу заявления о продлении сроков пребывания мигрантов в России.
При этом в этих документах содержались недостоверные сведения об адресах постановки иностранцев на миграционный учет и местах работы.
Таким образом, мигранты получали возможность вступления в гражданство РФ.
На обвиняемых завели уголовное дело. Суд приговорил их к лишению свободы на один год шесть месяцев условно.
Напомним, более тысячи мигрантов выдворили с территории Нижегородской области в 2023 году.
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