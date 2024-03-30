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Общество

Двух жителей Нижегородской области осудили за организацию нелегальной миграции

20 апреля 2024 17:50  [35] Общество

Фото: Яндекс. Карты

Суд вынес приговор двум жителям Арзамаса в Нижегородской области, обвиняемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-службе УФСБ РФ по региону.

Установлено, что злоумышленники направляли в районные подразделения МВД России по Арзамасу заявления о продлении сроков пребывания мигрантов в России.

При этом в этих документах содержались недостоверные сведения об адресах постановки иностранцев на миграционный учет и местах работы.
Таким образом, мигранты получали возможность вступления в гражданство РФ.

На обвиняемых завели уголовное дело. Суд приговорил их к лишению свободы на один год шесть месяцев условно.

Напомним, более тысячи мигрантов выдворили с территории Нижегородской области в 2023 году.

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Теги:
Миграция Суд
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