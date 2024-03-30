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Происшествия

Нижегородские полицейские ликвидировали нарколабораторию и 185 кг "синтетики"

21 апреля 2024 11:41  [57] Происшествия

Сотрудники УКОН ликвидировали нарколабораторию в Нижегородской области, а впоследствии изъяли 185 кг синтетического наркотика, что составляет порядка 370 тысяч доз. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В декабре 2023 года полицейские в Арзамасе при отработке оперативной информации задержали 35 и 32-летние жители Лукоянова. В бардачке автомобиля задержанных
была обнаружена пачка из-под сигарет, в которой, как потом показала экспертиза, находилось 26 грамм синтетического наркотика.

В рамках расследования уголовного дела выяснилось, что мужчины арендовали в Лукоянове помещение, где оборудовали лабораторию по изготовлению наркотиков. При обыске там обнаружили весы, лотки, химические установки с реакторами, 169 полимерных канистр и 17 металлических бочек объемом по 200 литров с наркотическим средством и прекурсорами

В дальнейшем сотрудники УКОН установили места тайников с оптовыми партиями наркотиков, сделанные в Шатковском, Большеболдинском, Лукояновском и Арзамасском районах. Масса одной закладки составляла от 9 до 39 кг.

Общий вес изъятого в нарколаборатории и из закладок наркотического средства и прекурсора составил более 185 кг.

В отношении двоих ранее не судимых мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 30, ч. 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере…).

В ходе расследования было установлено, что 35-летний уроженец Ярославской области и его соучастник – 32-летний уроженец Вологодской области изготавливали наркотики, а затем оптом реализовывали через интернет-магазин.

Теперь им грозит от 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что порядка 260 кг наркотиков изъято из оборота в Нижегородской области в 2023 году.

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Теги:
МВД Наркотики Уголовное дело
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