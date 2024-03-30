Полицейский автомобиль насмерть сбил женщину под Кстовом

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Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области.

По данным следствия, вечером 19 апреля текущего года инспектор ДПС на служебной машине Skoda Octavia по 9 км автодороги Нижний Новгород - Кстово совершил наезд на 52-летнюю женщину. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, уточнили в СУ СК. Полученные травмы оказались смертельными.

В пресс-службе ГУ МВД дополнительно сообщили, что машина двигалась с проблесковыми маячками. В настоящее время в отношении инспектора ДПС назначена служебная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудника.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по делу назначен ряд судебных экспертиз.

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Теги:
ДТП Кстовский район Уголовное дело
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