Полицейский автомобиль насмерть сбил женщину под Кстовом Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области.

По данным следствия, вечером 19 апреля текущего года инспектор ДПС на служебной машине Skoda Octavia по 9 км автодороги Нижний Новгород - Кстово совершил наезд на 52-летнюю женщину. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, уточнили в СУ СК. Полученные травмы оказались смертельными.

В пресс-службе ГУ МВД дополнительно сообщили, что машина двигалась с проблесковыми маячками. В настоящее время в отношении инспектора ДПС назначена служебная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудника.



По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по делу назначен ряд судебных экспертиз.