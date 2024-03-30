Нижегородцев предупредили об опасности встречи с медведями в апреле Общество

Фото: группа "Заповедник Керженский" Вконтакте

Проснувшиеся после зимней спячки медведи могут встретиться в лесах в Нижегородской области в апреле. Об этом сообщается в группе Керженского заповедника в соцсети Вконтакте.

Ранней весной в нижегородских лесах появляются тушки животных, которые не пережили суровую зиму и сохранились в толще снега.

"Они оттаивают и начинают пахнуть, привлекая проснувшихся медведей. Косолапые не брезгуют падалью, особенно в апреле, когда выбор кормов еще невелик", - рассказали в заповеднике.

При встречах с бурым медведем нужно незаметно удалиться и ни в коем случае не бежать. Если зверь вас заметил и не обратился в бегство, а напротив, проявляет любопытство, следует попытаться отогнать его криком, ракетой или выстрелом в воздух.

При близкой встрече с медведем не нужно смотреть ему пристально в глаза. Для любого дикого зверя пристальный взгляд – признак готовящейся атаки.

Напомним, популяция медведей увеличилась в Нижегородской области.