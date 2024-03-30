Улицу Красноуральскую на Автозаводе перекрыли из-за строительства водопровода до 5 мая Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Улицу Красноуральскую в Автозаводском районе Нижнего Новгорода частично перекрыли из-за строительства водопровода до 23:00 5 мая. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Движение перекрыто в районе дома №28 по улице Красноуральской.

"Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам", - пояснили в дептрансе.

В связи с этим, автобусы А-9, А-58, Т-87 будут курсировать в направлении улицы Космической – по проспекту Ильича, с разворотом на пересечении с улицей Красноуральской, по улице Толбухина, Молодежному проспекту, улице Красноуральской. В направлении улицы Краснодонцев – по проспекту Молодежному, улице Толбухина и проспекту Ильича.

Автобусы А-84, Т-37, 315 будет следовать в направлении Петряевки – по проспекту Ильича, с разворотом на пересечении с улицей Красноуральской, по улице Толбухина и проспекту Молодежному. В направлении улицы Краснодонцев – без изменений.

Автобусы №№202 и 307 будут ездить в направлении Дзержинска – по улице Толбухина, проспекту Молодежному. В направлении улицы Краснодонцев – без изменений.

Напомним, движение ограничат на улицах в центре Нижнего Новгорода в конце апреля.