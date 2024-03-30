В кремле и парках Нижнего Новгорода ввели запрет на электросамокаты
Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
22 апреля 2024 12:24  [5] Нижегородское УФНС проведёт День открытых дверей по вопросам декларирования доходов
22 апреля 2024 12:15  [38] "Водолет" открыл бронирование на рейсы "Метеоров" из Нижнего Новгорода
22 апреля 2024 12:06  [59] Новый ФАП по нацпроекту открыли в поселке Тёша Нижегородской области
22 апреля 2024 11:54  [79] Вакцинация всех сотрудников пищеблоков детских лагерей планируется в Нижегородской области
22 апреля 2024 11:36  [106] Школьники из Нижнего Новгорода выиграли путевки в лагерь "Артек"
22 апреля 2024 11:25  [103] Улицу Красноуральскую на Автозаводе перекрыли из-за строительства водопровода до 5 мая
22 апреля 2024 11:04  [104] Финал всероссийской олимпиады школьников по математике проходит в Нижнем Новгороде
22 апреля 2024 10:52  [128] Нижегородцев предупредили об опасности встречи с медведями в апреле
22 апреля 2024 09:53  [168] Особый противопожарный режим с 22 апреля установлен в Нижегородской области
22 апреля 2024 09:36  [136] Военкор из ДНР и участник СВО встретились с юными нижегородскими спортсменами
Общество

Улицу Красноуральскую на Автозаводе перекрыли из-за строительства водопровода до 5 мая

22 апреля 2024 11:25  [103] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Улицу Красноуральскую в Автозаводском районе Нижнего Новгорода частично перекрыли из-за строительства водопровода до 23:00 5 мая. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Движение перекрыто в районе дома №28 по улице Красноуральской.

"Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам", - пояснили в дептрансе.

В связи с этим, автобусы А-9, А-58, Т-87 будут курсировать в направлении улицы Космической – по проспекту Ильича, с разворотом на пересечении с улицей Красноуральской, по улице Толбухина, Молодежному проспекту, улице Красноуральской. В направлении улицы Краснодонцев – по проспекту Молодежному, улице Толбухина и проспекту Ильича.

Автобусы А-84, Т-37, 315 будет следовать в направлении Петряевки – по проспекту Ильича, с разворотом на пересечении с улицей Красноуральской, по улице Толбухина и проспекту Молодежному. В направлении улицы Краснодонцев – без изменений.

Автобусы №№202 и 307 будут ездить в направлении Дзержинска – по улице Толбухина, проспекту Молодежному. В направлении улицы Краснодонцев – без изменений.

Напомним, движение ограничат на улицах в центре Нижнего Новгорода в конце апреля.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Дороги
Поделиться:
Новости по теме
20 апреля 2024 11:12  [380] Улицу Клеверную перекроют в Нижнем Новгороде из-за ремонта теплотрассы до июня
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph