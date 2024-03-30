Улицу Красноуральскую на Автозаводе перекрыли из-за строительства водопровода до 5 мая

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Улицу Красноуральскую в Автозаводском районе Нижнего Новгорода частично перекрыли из-за строительства водопровода до 23:00 5 мая. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Движение перекрыто в районе дома №28 по улице Красноуральской.
"Объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам", - пояснили в дептрансе.
В связи с этим, автобусы А-9, А-58, Т-87 будут курсировать в направлении улицы Космической – по проспекту Ильича, с разворотом на пересечении с улицей Красноуральской, по улице Толбухина, Молодежному проспекту, улице Красноуральской. В направлении улицы Краснодонцев – по проспекту Молодежному, улице Толбухина и проспекту Ильича.
Автобусы А-84, Т-37, 315 будет следовать в направлении Петряевки – по проспекту Ильича, с разворотом на пересечении с улицей Красноуральской, по улице Толбухина и проспекту Молодежному. В направлении улицы Краснодонцев – без изменений.
Автобусы №№202 и 307 будут ездить в направлении Дзержинска – по улице Толбухина, проспекту Молодежному. В направлении улицы Краснодонцев – без изменений.
Напомним, движение ограничат на улицах в центре Нижнего Новгорода в конце апреля.
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