Вакцинация всех сотрудников пищеблоков детских лагерей планируется в Нижегородской области Общество

Вакцинация всех сотрудников пищеблоков детских лагерей планируется в Нижегородской области в 2024 году.

Об этом на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ) 22 апреля сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Наталья Садыкова.

По ее словам, это будет сделано для того, чтобы исключить риск распространения инфекций.

"Речь идет о гепатите А, менингококковой инфекции и ряде других", - пояснила специалист.

Также она посоветовала нижегородцам, которые в этом году поедут в отпуск в дальние страны, заранее позаботиться о наличии обязательных прививок.

"Если в стране отдыха есть проблемы с организацией питания, то имеет смысл сделать прививку от гепатита А", - отметила Наталья Садыкова.

Ранее сообщалось, что нижегородцам рассказали о профилактике вирусных гепатитов.