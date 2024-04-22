"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина Культура и отдых

Энергохолдинг Эн+ стал генеральным партнером 13-й ежегодной всероссийской просветительской акции "Библионочь-2024".

Центральным местом события в Нижнем Новгороде стала Нижегородская областная библиотека имени В.И.Ленина.

Более 50 локаций и около 5000 посещений. Одним запомнились творческие мастер-классы, другим - режиссерские и театральные постановки, третьим - экскурсии по библиотеке и ее хранилищу, где хранится 2 млн книг.

Большое внимание привлек к себе центр консервации и реставрации библиотечных фондов, где можно было оцифровать свои фотографии.

Предлагаем и вам окунуться в атмосферу Библионочи из нашего фоторепортажа.