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Культура и отдых

"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина

22 апреля 2024 15:16  [97] Культура и отдых

Энергохолдинг Эн+ стал генеральным партнером 13-й ежегодной всероссийской просветительской акции "Библионочь-2024".

Центральным местом события в Нижнем Новгороде стала Нижегородская областная библиотека имени В.И.Ленина.

Более 50 локаций и около 5000 посещений. Одним запомнились творческие мастер-классы, другим - режиссерские и театральные постановки, третьим - экскурсии по библиотеке и ее хранилищу, где хранится 2 млн книг.

Большое внимание привлек к себе центр консервации и реставрации библиотечных фондов, где можно было оцифровать свои фотографии.

Предлагаем и вам окунуться в атмосферу Библионочи из нашего фоторепортажа.

Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина

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Теги:
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Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
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