"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина

Энергохолдинг Эн+ стал генеральным партнером 13-й ежегодной всероссийской просветительской акции "Библионочь-2024".
Центральным местом события в Нижнем Новгороде стала Нижегородская областная библиотека имени В.И.Ленина.
Более 50 локаций и около 5000 посещений. Одним запомнились творческие мастер-классы, другим - режиссерские и театральные постановки, третьим - экскурсии по библиотеке и ее хранилищу, где хранится 2 млн книг.
Большое внимание привлек к себе центр консервации и реставрации библиотечных фондов, где можно было оцифровать свои фотографии.
Предлагаем и вам окунуться в атмосферу Библионочи из нашего фоторепортажа.
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