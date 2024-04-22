Акцию "Библионочь" в Нижнем Новгороде посетили почти 9 тысяч человек Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Почти 9 тысяч человек стали участниками мероприятий Всероссийской акции "Библионочь" в муниципальных библиотеках Нижнего Новгорода. Об этом сообщает городской департамент культуры.

В ведомстве отмечают, что популярность "Библионочи" растет каждый год благодаря открытию новых современных площадок. По традиции, в мероприятиях "Библионочи" задействованы все модельные библиотеки Нижнего Новгорода. В этот раз библиотеки "переформатировались" в театры, концертные залы, картинные галереи и даже в цирк.

В этом году впервые к акции подключились другие муниципальные учреждения культуры: это ансамбль народной песни "Любава", который выступал в библиотеке им. Островского ЦБС Канавинского района; в модельной библиотеке им. Горького концерт дал Камерный хор "Нижний Новгород". В других библиотеках выступали оркестры и ансамбли детских музыкальных школ. Кроме того, в рамках акции библиотеки активно использовали онлайн формат с библиотеками из других регионов.

Как ранее отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, в настоящее время библиотеки – это современные высокотехнологичные досуговые пространства с электронными каталогами, цифровыми коллекциями, онлайн-сервисами. В библиотеках действуют молодежные клубы, детские кружки, а также клубы по интересам для пожилых людей и жителей с ограниченными возможностями здоровья.