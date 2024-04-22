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Территорию вдоль реки Параши благоустроят в Сормове за 68 млн рублей

22 апреля 2024 16:24  [63]

Фото: Алексей Чугунов

Территорию вдоль реки Параши благоустроят в Сормовском районе Нижнего Новгорода до 22 июля. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Речь идет об участке берега реки вдоль улицы Никиты Рыбакова.

В ходе благоустройства здесь отремонтируют мосты через речку, высадят живую изгородь, саженцы кленов, лип, яблонь, елей и можжевельника, а также установят наружное освещение, перголы и лавочки.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 68,7 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета

Территорию благоустроят в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Итоги аукциона по выбору подрядчика подведут 25 апреля.

Напомним, сквер у Зачатьевской башни Нижегородского кремля благоустроят за 28 млн рублей.

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Теги:
Благоустройство Сормовский район
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