Территорию вдоль реки Параши благоустроят в Сормове за 68 млн рублей

Фото: Алексей Чугунов

Территорию вдоль реки Параши благоустроят в Сормовском районе Нижнего Новгорода до 22 июля. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Речь идет об участке берега реки вдоль улицы Никиты Рыбакова.

В ходе благоустройства здесь отремонтируют мосты через речку, высадят живую изгородь, саженцы кленов, лип, яблонь, елей и можжевельника, а также установят наружное освещение, перголы и лавочки.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 68,7 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета

Территорию благоустроят в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Итоги аукциона по выбору подрядчика подведут 25 апреля.

Напомним, сквер у Зачатьевской башни Нижегородского кремля благоустроят за 28 млн рублей.