Территорию вдоль реки Параши благоустроят в Сормове за 68 млн рублей

Фото:
Территорию вдоль реки Параши благоустроят в Сормовском районе Нижнего Новгорода до 22 июля. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Речь идет об участке берега реки вдоль улицы Никиты Рыбакова.
В ходе благоустройства здесь отремонтируют мосты через речку, высадят живую изгородь, саженцы кленов, лип, яблонь, елей и можжевельника, а также установят наружное освещение, перголы и лавочки.
Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 68,7 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета
Территорию благоустроят в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Итоги аукциона по выбору подрядчика подведут 25 апреля.
Напомним, сквер у Зачатьевской башни Нижегородского кремля благоустроят за 28 млн рублей.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+