Роскомнадзор заблокировал сайты четырёх изданий за фейки Общество

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Роскомнадзор заблокировал сайты четырёх российских изданий: "Компромат-Групп", "Русский криминал", The Moscow Post и "Полит.ру" за публикацию фейковых материалов. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА "Новости".

"Роскомнадзор ограничил доступ к указанным ресурсам из-за неоднократного размещения недостоверной общественно-значимой информации", — отметили в Роскомнадзоре.

Также заблокирован сайт организации "Репортёры без границ" по причине публикации фейков о спецоперации на Украине.

Как ранее сообщал телеканал "360", Роскомнадзор в первом квартале 2024 года заблокировал или полностью удали почти 172 тысячи материалов, опубликованных в сети Интернет. Среди них насчитывается 6,3 тысячи фейков о российской армии.