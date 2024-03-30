Роскомнадзор заблокировал почти 172 тысячи материалов в 2024 году

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Роскомнадзор в первом квартале 2024 года заблокировал или полностью удали почти 172 тысячи материалов, опубликованных в сети Интернет. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщил телеканал "360".
При содействии профильных ведомств РКН ограничил доступ к сайтам, публикациям и отдельным страницам с запрещённой законом информацией - в частности, к материалам с порнографическим и пронаркотическим контентом, экстремистским содержанием, пропагандой ЛГБТ* и фейками о ВС РФ.
Ранее ведомство получило от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров обращение с просьбой рассмотреть возможность блокировки сервиса TikTok. Авторы инициативы отметили, что прекращение работы зарубежной соцсети позитивно скажется на продвижении аналогичных российских площадок.
* Экстремистская организация, запрещённая в России.
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