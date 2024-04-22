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Экономика

Нижегородская область будет сотрудничать с Навоийской областью Узбекистана

22 апреля 2024 17:35  [100] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область заключила соглашение о сотрудничестве с Навоийской областью Узбекистана в рамках IV Международной выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая открылась в Ташкенте 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Документ подписали замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян и заместитель хокима Навоийской области Элбек Гаффоров. На официальной церемонии также присутствовал вице-премьер Денис Мантуров.

"Товарооборот между Нижегородской областью и Узбекистаном за последний год значительно вырос, и мы продолжаем работать над развитием двусторонних отношений как со страной, так и с отдельными ее регионами. В Навоийской области уже открыто совместное российско-узбекское машиностроительное предприятие, и мы стремимся укреплять сотрудничество", - отметил глава региона Глеб Никитин.

Соглашение предполагает тесное взаимодействие в промышленности, торговле, инвестиционной и инновационной деятельности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, культуре, туризме и спорте.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева добавила, что в настоящее время регион сотрудничает с Бухарской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской, Ташкентской и Навоийской областями Узбекистана.

Напомним, Белоруссия лидирует по объему товарооборота с Нижегородской областью.

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Теги:
Международное сотрудничество Промышленность
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