Парковку авто запретят между школой №22 и детским садом №67 в Верхних Печёрах

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В Нижнем Новгороде на участке улицы Композитора Касьянова с 13 мая будет запрещена парковка автомобилей. Об этом предупредили в департаменте транспорта.
Согласно информации, ограничение на остановку и стоянку транспортных средств будет действовать на участке в районе дома №6 (между школой №22 и детским садом №67.
По мнению специалистов департамента, ограничения обеспечат беспрепятственный проезд на участке, а также безопасность пешеходов.
Ранее сообщалось, что с 17 апреля запрещена парковка транспортных средств на участке дороги в районе дома №4 на Окском съезде.
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