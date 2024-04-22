Туристический потенциал Нижегородской области представили экспертам проекта "Большая Волга" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Эксперты проекта по развитию макротерритории "Большая Волга" посетили с рабочим визитом Нижегородскую область.

Как сообщает министерство туризма и промыслов региона, специалисты ВЭБ.РФ и двух проектно-консалтинговых компаний побывали в Нижнем Новгороде, Балахне, Чкаловске, Городце, Дивеево, Арзамасе и Ворсме, где осмотрели основные туристические места и привлекательные инвестиционные площадки.

По данным ведомства, в рамках визита с представителями нижегородский властей и местного бизнес-собщества обсуждались идеи по дальнейшему развитию этих населенных пунктов в рамках межрегионального проекта.

Как отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, схему макротерритории "Большая Волга" разрабатывают в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и государственной программы "Развитие туризма". В ней будут представлены уникальные туристические предложения для каждого из 13 регионов макротерритории.

"Участие в проекте очень важно для нашего региона. Это позволит еще больше повысить узнаваемость Нижегородской области, привлечь к нам новые инвестиции", - сказал Сергей Яковлев.

По словам руководителя проекта "Большая Волга" Даниила Веретенникова, разработка турсхемы состоит из двух этапов. Первый этап включает в себя комплексный анализ развития сферы туризма в регионе. Второй этап заключается в разработке схемы развития туризма, в которую войдут прогноз туристического потока до 2030 года, предложения по развитию отрасли, а также дорожная карта. Над каждым проектом работает многопрофильный консорциум специалистов.

Напомним, национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется в стране по инициативе президента России Владимира Путина. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских продуктов", "Совершенствование управления в сфере туризма".

Напомним, ранее сообщалось, что Нижегородская область завоевала награды I Всероссийской премии "Туристические города".

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород будет представлен в московском парке "Зарядье".