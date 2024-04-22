Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
23 апреля 2024 11:37  [43] Акция "Внимание, пешеход!" пройдёт на дорогах Нижнего Новгорода 23-25 апреля
23 апреля 2024 11:19  [77] Почти 50 семей из западных стран хотят переехать в Нижегородскую область
23 апреля 2024 11:02  [93] Несколько пригородных автобусных маршрутов возобновят работу в Нижегородской области
23 апреля 2024 10:48  [103] Туристический потенциал Нижегородской области представили экспертам проекта "Большая Волга"
23 апреля 2024 10:32  [98] Первый межнациональный турнир по длинным нардам прошел в нижегородском Доме народного единства
23 апреля 2024 10:16  [128] Свыше 3 тонн нерабочей техники сдали нижегородцы в ходе акции "Электронный сбор"
23 апреля 2024 09:18  [128] Глеб Никитин направил поздравление с праздником Песах
22 апреля 2024 19:54  [274] Парковку авто запретят между школой №22 и детским садом №67 в Верхних Печёрах
22 апреля 2024 18:51  [252] Незаконные объекты канализации выявлены на бывшей территории лодочной станции "Турист"
22 апреля 2024 18:38  [244] Нижегородский доброволец: "За Родину, семью, детей!"
Общество

Туристический потенциал Нижегородской области представили экспертам проекта "Большая Волга"

23 апреля 2024 10:48  [103] Общество
 

 

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Эксперты проекта по развитию макротерритории "Большая Волга" посетили с рабочим визитом Нижегородскую область.

Как сообщает министерство туризма и промыслов региона, специалисты ВЭБ.РФ и двух проектно-консалтинговых компаний побывали в Нижнем Новгороде, Балахне, Чкаловске, Городце, Дивеево, Арзамасе и Ворсме, где осмотрели основные туристические места и привлекательные инвестиционные площадки.

По данным ведомства, в рамках визита с представителями нижегородский властей и местного бизнес-собщества обсуждались идеи по дальнейшему развитию этих населенных пунктов в рамках межрегионального проекта.

Как отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, схему макротерритории "Большая Волга" разрабатывают в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и государственной программы "Развитие туризма". В ней будут представлены уникальные туристические предложения для каждого из 13 регионов макротерритории.

"Участие в проекте очень важно для нашего региона. Это позволит еще больше повысить узнаваемость Нижегородской области, привлечь к нам новые инвестиции", - сказал Сергей Яковлев.

По словам руководителя проекта "Большая Волга" Даниила Веретенникова, разработка турсхемы состоит из двух этапов. Первый этап включает в себя комплексный анализ развития сферы туризма в регионе. Второй этап заключается в разработке схемы развития туризма, в которую войдут прогноз туристического потока до 2030 года, предложения по развитию отрасли, а также дорожная карта. Над каждым проектом работает многопрофильный консорциум специалистов. 

Напомним, национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется в стране по инициативе президента России Владимира Путина. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских продуктов", "Совершенствование управления в сфере туризма".

Напомним, ранее сообщалось, что Нижегородская область завоевала награды I Всероссийской премии "Туристические города".

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород будет представлен в московском парке "Зарядье".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Туризм
Поделиться:
Новости по теме
22 апреля 2024 13:31  [264] Нижний Новгород будет представлен в московском парке "Зарядье"
03 апреля 2024 13:57  [625] Нижегородская область завоевала награды I Всероссийской премии "Туристические города"
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph