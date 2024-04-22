Нижегородский проект по раннему выявлению онкологии распространят на Россию Общество

Проект по выявлению онкологических заболеваний на ранней стадии в Нижегородской области распространят на федеральный уровень. Об этом заявил замгубернатора Андрей Чичерин в ходе стратегической сессии АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" на площадке культурно-просветительского центра "Академия Маяк им. А. Д. Сахарова 23 апреля.

По его словам, реализация данного проекта позволяет сократить путь выявления онкологии у пациентов.

"Из многих регионов уже приезжают к нам для того, чтобы ознакомиться с нашим проектом и перенять его", - сказал Чичерин.

Заместитель полномочного представителя президента в ПФО Алексей Кузьмицкий добавил, что в 8 регионах из 14, в том числе в Нижегородской области, работает институт сервисного уполномоченного.

"Работа сервисных уполномоченных связана с выявлением людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и их сопровождение в решении проблем", - рассказал Кузьмицкий.

Напомним, что в Нижегородской области открылось 10 Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), действующих на базе ЦРБ. В них пациенты с подозрением на наличие злокачественного новообразования проходят полное обследования еще до направления в онкодиспансер.

Напомним также, что программа регионального сервисного уполномоченного появилась в Нижегородской области в 2022 году. Сервисные уполномоченные разрабатывают новые соцпроекты, налаживают взаимодействие с НКО, а также реализуют межведомственные проекты изменений в социальной сфере.