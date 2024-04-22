Фуникулер в Нижнем Новгороде готовят к итоговой проверке Ростехнадзора. Об этом сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.
"Фуникулер прошел технические испытания и готов к эксплуатации. Объект готовится к итоговой проверке Ростехнадзора по прохождению экспертизы промышленной безопасности, получению ЗОС и разрешительных документов на ввод объекта в эксплуатацию. От этого будут зависеть сроки начала работы фуникулера", - отметили в ведомстве.
Там также подчеркнули, что после прохождения всех регламентных процедур фуникулер будет открыт для нижегородцев и гостей города.
Параллельно со строительством фуникулера были выполнены противооползневые мероприятия и инженерная защита склонов. На участке от Часовой до Ивановской башни было выполнено укрепление склона при помощи 364 свай, 7-ми подпорных стен. Также креплена кремлевская стена методом инъектирования в зоне строительства фуникулера.
Ранее сообщалось, что фуникулер в Нижегородском кремле планируется запустить в мае 2024 года.
Напомним, изначально фуникулер в Нижегородском кремле планировалось построить к августу 2021 года, а в ноябре 2023 года работы по воссозданию подъемника были завершены на 95%.
Также ранее сообщалось, что еще один фуникулер построят в верхней части Нижнего Новгорода.
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