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Общество

Фуникулер в Нижнем Новгороде готовят к итоговой проверке Ростехнадзора

23 апреля 2024 14:33  [55] Общество

Фуникулер в Нижнем Новгороде готовят к итоговой проверке Ростехнадзора. Об этом сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

"Фуникулер прошел технические испытания и готов к эксплуатации. Объект готовится к итоговой проверке Ростехнадзора по прохождению экспертизы промышленной безопасности, получению ЗОС и разрешительных документов на ввод объекта в эксплуатацию. От этого будут зависеть сроки начала работы фуникулера", - отметили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что после прохождения всех регламентных процедур фуникулер будет открыт для нижегородцев и гостей города. 

Параллельно со строительством фуникулера были выполнены противооползневые мероприятия и инженерная защита склонов. На участке от Часовой до Ивановской башни было выполнено укрепление склона при помощи 364 свай, 7-ми подпорных стен. Также креплена кремлевская стена методом инъектирования в зоне строительства фуникулера.

Ранее сообщалось, что фуникулер в Нижегородском кремле планируется запустить в мае 2024 года.

Напомним, изначально фуникулер в Нижегородском кремле планировалось построить к августу 2021 года, а в ноябре 2023 года работы по воссозданию подъемника были завершены на 95%.

Также ранее сообщалось, что еще один фуникулер построят в верхней части Нижнего Новгорода.

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Теги:
Благоустройство Ростехнадзор фуникулер
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