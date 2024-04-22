Нижегородский филиал "Т Плюс" провел урок энергобезопасности в дзержинской школе №1 Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" 23 апреля организовал урок энергобезопасности и энергосбережения для четвероклассников школы №1 Дзержинска.

Провела урок главный специалист регионального центра стратегических коммуникаций "Т Плюс" Татьяна Хлебникова. С помощью сказочного героя Теплослава и других жителей волшебного города Энергограда она рассказала, как рождаются на ТЭЦ свет и тепло, как они приходят в наши дома, почему нужно сберегать энергоресурсы и как это делать.

На уроке ребята узнали о там, какие меры предосторожности необходимо соблюдать вблизи тепловых сетей, люков, линий электропередачи, мест проведения ремонтных работ, как правильно обращаться с электроприборами. Коснулся разговор и основ экологической культуры. В конце урока ученики ответили на вопросы закрепляющей полученные знания викторины и посмотрели мультфильм на темы энергобезопасности. На прощание энергетики подарили школьникам подготовленное "Т Плюс" иллюстрированное издание "Коллекция энергоэффективных советов".

"В рамках ESG-повестки компания уделяет большое внимание работе с детьми. Уроки энергобезопасности для школьников Дзержинска, Кстовского округа, Нижнего Новгорода мы проводим с 2014 года. Проходят они в форме сказки, игры, но речь на уроках идет об очень важных вещах", – отмечает Татьяна Хлебникова.

Урок состоялся в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче и информационно-профилактической акции "Т Плюс" "Безопасность тепла".