В кремле и парках Нижнего Новгорода ввели запрет на электросамокаты
Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
23 апреля 2024 17:36  [48] Нижегородские модельные библиотеки стали победителями конкурса "Золотая полка"
23 апреля 2024 17:10  [103] Дни Нижнего Новгорода пройдут в Бухаре 26 апреля
23 апреля 2024 16:26  [104] Нижегородский филиал "Т Плюс" провел урок энергобезопасности в дзержинской школе №1
23 апреля 2024 16:04  [124] Фонтан начал работать на Нижегородской ярмарке
23 апреля 2024 15:35  [138] Учёные ННГУ разработали тренажер для "когнитивного фитнеса"
23 апреля 2024 14:53  [164] Нижегородский производитель победил в Национальной премии "Золотой медвежонок"
23 апреля 2024 14:33  [177] Фуникулер в Нижнем Новгороде готовят к итоговой проверке Ростехнадзора
23 апреля 2024 14:20  [141] Светлана Мусарская: "Больше половины вопросов нижегородцев решаются на стадии обращения в call-центр МФЦ региона"
23 апреля 2024 13:55  [174] Организаторы шествия "Бессмертный полк" отменили очный формат в 2024 году
23 апреля 2024 13:26  [149] Эксперимент по переводу студбилетов и зачёток в "Госуслуги" стартует в России
Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" провел урок энергобезопасности в дзержинской школе №1

23 апреля 2024 16:26  [104] Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" 23 апреля организовал урок энергобезопасности и энергосбережения для четвероклассников школы №1 Дзержинска.

Провела урок главный специалист регионального центра стратегических коммуникаций "Т Плюс" Татьяна Хлебникова. С помощью сказочного героя Теплослава и других жителей волшебного города Энергограда она рассказала, как рождаются на ТЭЦ свет и тепло, как они приходят в наши дома, почему нужно сберегать энергоресурсы и как это делать. 

На уроке ребята узнали о там, какие меры предосторожности необходимо соблюдать вблизи тепловых сетей, люков, линий электропередачи, мест проведения ремонтных работ, как правильно обращаться с электроприборами. Коснулся разговор и основ экологической культуры. В конце урока ученики ответили на вопросы закрепляющей полученные знания викторины и посмотрели мультфильм на темы энергобезопасности. На прощание энергетики подарили школьникам подготовленное "Т Плюс" иллюстрированное издание "Коллекция энергоэффективных советов".

"В рамках ESG-повестки компания уделяет большое внимание работе с детьми. Уроки энергобезопасности для школьников Дзержинска, Кстовского округа, Нижнего Новгорода мы проводим с 2014 года. Проходят они в форме сказки, игры, но речь на уроках идет об очень важных вещах", – отмечает Татьяна Хлебникова.

Урок состоялся в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче и информационно-профилактической акции "Т Плюс" "Безопасность тепла". 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph