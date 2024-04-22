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Общество

Нижегородские модельные библиотеки стали победителями конкурса "Золотая полка"

23 апреля 2024 17:36  [43] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские модельные библиотеки одержали победу на IV Всероссийском конкурсе по выявлению лучших практик формирования и продвижения фондов библиотек "Золотая полка — 2023". 

Как сообщает министерство культуры Нижегородской области, наградами отмечены представители Мулинской сельской библиотеки и Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина в Большом Болдине. 

Конкурс, который учрежден Министерством культуры РФ, призван поддержать формирование фондов модельных муниципальных библиотек, а также повысить качество комплектования, выявить и популяризировать лучших практики по формированию их фондов. Организатором конкурса стала Российская национальная библиотека совместно с Российской государственной библиотекой и Российской государственной детской библиотекой.

В прошлом году в конкурсе "Золотая полка" участвовали 92 модельные библиотеки, которые были модернизированы в рамках нацпроекта "Культура". Из них 66 библиотек - это общедоступные и 26 специализированные детские библиотеки из 46 регионов России. Они предоставили презентации о своих фондах, а также эссе в свободной форме на тему "Наш модельный фонд – шаг в будущее".

Победителей определяло жюри, в состав которого вошли эксперты Российской национальной библиотеки и Российской государственной детской библиотеки.  В номинации "Лучший фонд модельной библиотеки" среди сельских библиотек победа досталась Мулинской сельской библиотеке. В номинации "Лучший фонд модельной библиотеки" среди центральных межпоселенческих/районных библиотек второе место присудили Центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина в селе Большое Болдино.

Победителей конкурса наградили в Санкт-Петербурге в рамках XIV Всероссийской научно-практической конференции "Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование". 

Напомним, что в 2023 году в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Культура" модельными в регионе стали 5 библиотек, еще 8 было переоборудовано на средства областного бюджета. В  этом году в рамках нацпроекта модернизируют 3 библиотеки, еще 13 переоборудуют за счет региональных средств. В результате в регионе будет работать 52 модельных библиотеки.

Напомним, что нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура"

Ранее сообщалось, что акцию "Библионочь" в Нижнем Новгороде посетили почти 9 тысяч человек.

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Теги:
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