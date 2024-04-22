Более 7 500 человек стали участниками акций проекта "800 добрых дел"

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Проекта "800 добрых дел" и благотворительные фонды подвели итоги четырехлетней совместной работы в рамках конференции "Нижний, помогай!".
Как сообщает АНО "Центр 800", за четыре года в акциях платформы "800 добрых дел" приняли участие более 7,5 тысяч. Общими усилиями неравнодушных граждан на нужды подопечных фондов было собрано порядка 25 млн рублей .
В конференции "Нижний, помогай!" участвовали резиденты обновленной платформы "800 добрых дел", которые рассказали о своей работе, обсудили поставленные задачи и составили планы на будущее.
Например, для популяризации деятельности фондов необходимо развивать коммуникации с правительством, компаниями и организациями города. Кроме того, руководители фондов предложили проводить совместные мероприятия, которые объединят несколько фондов.
Напомним, проект "800 добрых дел" преследует цель системного развития благотворительности в Нижнем Новгороде и области. Кроме того, задачей проекта является поддержка и развитие в регионе волонтерского сбора средств.
Всего в проект "800 добрых дел" входит 19 благотворительных фондов. Платформа позволяет поддерживать нижегородские благотворительные фонды и их подопечных, собирая средства с помощью актуальных акций и волонтерского фандрайзинга.
Ранее сообщалось, что новый сайт проекта "800 добрых дел" запустили в Нижнем Новгороде.
Также сообщалось, что в 2023 году в рамках полумарафона "Беги, герой!"в Нижегородской области на платформе "800 добрых дел" было собрано почти 1,2 млн рублей.
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