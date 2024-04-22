Российские спецслужбы планируют взять под контроль сферу расчетов в криптовалюте Общество

Фото: Алексей Чугунов

Российские спецслужбы планируют взять под контроль сферу расчетов в криптовалюте в ближайшее время.

Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе Международного форума в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма на Нижегородской ярмарке 24 апреля.

По словам главы Росфинмониторинга, в настоящее время порядка 300 млн человек в мире потребляют наркотики, и за последние годы их количество выросло почти 20%, а значит и доходы от наркоторговли.

"Новые технологии - цифровой рубль и цифровой юань пришли в жизнь, однако сфера криптовалюты в настоящее время не урегулирована. Многие страны пока не знают, как использовать криптовалюту, насколько она эффективна. Представители Китая во время форума отметили, что запрещают этот вид расчетов у себя в стране. В то же время, расчеты в криптовалюте продолжают действовать, и мы должны придумать, как с этим бороться, так как ее активно используют наркоторговцы и террористы", - пояснил Чиханчин.

Что касается теракта, в "Крокус Сити Холле" 22 марта в Подмосковье, то Юрий Чиханчин сообщил, что его готовила международная организация, которая контролировалась и финансировалась из-за рубежа.

Поделиться другой информацией руководитель ведомства отказался, так как в настоящее время идет следствие по делу.

Напомним, более 20 стран участвуют в форуме по противодействию терроризму в Нижнем Новгороде.