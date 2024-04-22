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Общество

Срок лишения свободы за диверсии предложили увеличить до 35 лет

24 апреля 2024 16:38  [1] Общество

Депутаты Госдумы подготовили поправки в УК РФ об увеличении ответственности за диверсии до 35 лет лишения свободы. Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь на главу комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарёва.

"Ответственность за диверсионные преступления значительно вырастет. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ подготовлены мною совместно с коллегами", — цитирует издание слова депутата.

Напомним, что в настоящее время за диверсионные преступления предусмотрено наказание до 30 лет лишения свободы.

Группа парламентариев предлагает увеличить максимальный срок наказания по статьям 281–281.3 УК РФ на 5 лет.

Также предлагается ужесточить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды". Сейчас наказание по этой статье предполагает до 5 лет лишения свободы.

Пискарёв указал на важность данных инициатив для усиления безопасности в условиях спецоперации и возросшего количества диверсий. Он отметил, что правительство РФ уже поддержало эти поправки.

Как сообщалось ранее, российских подростков вовлекают в совершение диверсий, обещая за это денежное вознаграждение. 

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Теги:
Госдума Законопроекты СВО
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