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Общество

Проект ремонта волнозащитной дамбы в Чкаловске прошел госэскпертизу

24 апреля 2024 17:27  [108] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Проект реконструкции волнозащитной дамбы в Чкаловске в Нижегородской области прошел госэскпертизу. Об этом сообщается в Едином госреестре заключений проектной документации.

Заказчиком работ выступает администрация Чкаловского района, проектную документацию подготовили специалисты нижегородского ООО "Гидростройпроект".

Положительное заключение на проект реконструкции дамбы выдало ГАУ НО "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".

Напомним, реконструкция берегоукрепительных сооружений началась в районе улицы Черниговской в Нижнем Новгороде в марте 2023 года.

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Теги:
Реконструкция Чкаловский г.о.
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