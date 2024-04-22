Около 11 млн рублей от платных парковок поступило в бюджет Нижнего Новгорода с начала года Общество

От использования платных парковок с начала года в бюджет Нижнего Новгорода поступило 10,9 млн рублей, сообщает ИА "Время Н".

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года доходы бюджета от парковок составили только 4,3 млн рублей.

По данным мэрии, с начала 2024 года было выписано порядка 21,4 тыс. постановлений о неоплате парковочного места. Общая сумма штрафов составила около 37 млн рублей.

Как сообщалось ранее, почти 41 млн рублей поступил в бюджет Нижнего Новгорода в 2023 году от пользования платными парковками.

Жители Нижнего Новгорода ранее уже заплатили около 40 млн рублей штрафов за неоплаченную парковку.

Напомним, 29 марта 2023 года на платных парковках Нижнего Новгорода начала работать система постоплаты.