В Нижнем Новгороде прошел "Автопробег Победы", который возглавили легендарные ГАЗ-М-20 "Победа" Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде прошел "Автопробег Победы". Акция в преддверии "Диктанта Победы", который пройдет уже завтра, была организована в трех городах России – в Москве, Нижнем Новгороде и Севастополе.

"Автопробег Победы" сегодня проходит всего в трех городах России. И для Нижнего Новгорода это большая честь и ответственность. Это наша дань памяти и благодарности поколению-победителей. И эти чувства, и память мы не дадим никому уничтожить и будем передавать нашим детям. И автомобили «Победа», которые сегодня первыми ехали в колонне, это символ Великой Победы и подвига наших героев. У моего деда – ветерана Великой Отечественной войны, капитана первого ранга – была такая машина. И когда я был совсем маленьким, он катал меня на ней. До сих пор помню, какое это было счастье, какой был восторг ездить на ней. Уверен, что сегодня нижегородцы, увидев эти ретроавтомобили на улицах нашего города, тоже получили яркие эмоции", - сказал руководитель исполнительного комитета регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов.

Он еще раз напомнил, что завтра, 26 апреля, пройдет международная патриотическая акция «Диктант Победы» и пригласил всех нижегородцев принять в ней участие.

Автопробег стартовал на площади Ленина и завершился в Нижегородском кремле. По центральным улицам города проехали ретроавтомобили, а возглавили колонну легендарные ГАЗ-М-20 "Победа", которые выпускались на Горьковском автомобильном заводе, и стали символом послевоенного возрождения страны.

Вместе с "Победами" в колонне автопробега проехали ГАЗ-21, ГАЗ-67, Москвич-403, Москвич-412. Вместе с водителями в машинах ехали, в том числе и ветераны специальной военной операции. Замыкали колонну представители мотоклуба "Ночные валькирии".

"Восстановление ретроавтомобилей – это память для нашего города. Горьковский автомобильный завод был знаковым предприятием и в годы войны, и в послевоенное время, когда начался выпуск легкового транспорта. Производство автомобилей тоже можно считать искусством, а сегодня эти машины – наше достижение", - поделился участник автопробега, владелец машины ГАЗ-М-20 "Победа" Михаил Устимов.

Торжественное мероприятие продолжилось в Нижегородском кремле. Там представители правительства, партийный актив, нижегородские юнармейцы и кадеты возложили цветы к Вечному огню.

Соорганизаторами акции совместно с региональным отделением "Единой России" и Штабом общественной поддержки стали министерство молодежной политики Нижегородской области и единый военно-патриотический центр "Авангард". Этой совместной акцией было важно еще раз напомнить, что нельзя позволить забыть уроки нашей истории и переписывать итоги великой Победы.

"Здорово, что в преддверии такого важного для каждого из нас праздника, мы видим все больше и больше различных форм работы с молодежью. Им важно видеть вещи своими глазами, прикоснутся руками к истории. И благодаря автопробегу нам удалось это сделать. Сегодня нам снова выпал шанс почтить память наших героев, вспомнить, что Нижний Новгород носит гордое звание – Город трудовой доблести, и именно здесь ковалась Победа. Завтра, на "Диктанте Победы", все смогут проверить знания о Великой Отечественной войне. Мы всегда говорим: кто не знает свою историю, у того нет будущего. Важно знать, извлекать уроки и быть полезным своей стране", - отметила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны Горьковская область стала арсеналом и кузницей оружия Победы: здесь были изготовлены каждый второй автомобиль, каждый третий танк, каждая четвертая артустановка. Немецкое командование не раз стремилось разрушить крупнейший промышленный центр, было совершено около 50 налетов, но враг не смог сломить дух жителей города.

Даже во фронтовых условиях, когда из цехов Горьковского автомобильного завода выходили в основном танки, бронеавтомобили и "катюши", конструкторы продолжали работу над перспективной легковушкой. А в декабре 1941 года ГАЗ получил правительственное задание о необходимости выполнить проектные работы по созданию нового автомобиля.

Автомобиль "Победа" представили высшему руководству страны в Москве. Образец понравился Иосифу Сталину, и был отдан приказ запускать его в производство. 28 июня 1946 года началось серийное производство "Победы". Всего было выпущено более 241 тысяч этих машин. ГАЗ-М-20 "Победа" стала первым в СССР массовым легковым автомобилем, поступившим в открытую продажу, а в какой-то степени еще и символом послевоенного возрождения страны.