Всероссийское биеннале частных коллекций состоится в Нижнем Новгороде в сентябре Культура и отдых

Фото: сайт НГХМ

Всероссийское биеннале частных коллекций "Искусство выбора" откроется в Нижнем Новгороде 13 сентября. Об этом сообщил заместитель губернатора Олег Беркович в ходе презентации событийной программы "Культурная столица 2024 года".

Мероприятие пройдет на 15 государственных и частных площадках Нижнего Новгорода.

"Биеннале будет состоять из серии выставок, где гости смогут увидеть картины из частных коллекций. Это будет одним из главных культурных событий года в России. Подробная программа станет известна не раньше июля", - сказал Беркович.

Всероссийское биеннале завершится 3 ноября.

Кроме того, с июня по ноябрь в Зачатьевской башне Нижегородского кремля пройдет выставка картин из музеев 17 городов страны "Кремли России глазами художника". Каждый кремль представит свои картины, написанные Васнецовым, Рерихом, Куинджи.

Напомним, проект реставрации Нижегородской филармонии направят на госэкспертизу в мае.