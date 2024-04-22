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Культура и отдых

Фестиваль "Современная музыка: Шостакович, Мейерхольд, Шнитке" возродят в Нижнем Новгороде

26 апреля 2024 16:40  [87] Культура и отдых

Фото: страница Глеб Никитин Вконтакте

Фестиваль классической музыки "Современная музыка: Шостакович, Мейерхольд, Шнитке" возродят в столице Приволжья в августе. Об этом в КУПНО заявил художественный руководитель Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина Алексей Трифонов в ходе презентации событийной программы "Культурная столица 2024 года".

Этот фестиваль проходил в городе Горьком с 1962 по 1989 годы.

По словам Алексея Трифонова, в этом году в нем примет участие оркестр Нижегородского театра оперы и балета, Российский национальный молодежный симфонический оркестр и Московский симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина.

"Также планируем организовать гастроли Мариинского театра в Нижний Новгород в рамках фестиваля со спектаклем "Любовь к трем апельсинам". Я уверен, что этот фестиваль станет важным не только для нижегородской, но и для всей российской культуры. Таких фестивалей сейчас в нашей стране не проводится", - рассказал худрук нижегородского оперного театра.

Фестиваль "Современная музыка: Шостакович, Мейерхольд, Шнитке" начнется в пакгаузах 23 августа и продлится до 1 сентября.

Напомним, Всероссийское биеннале частных коллекций состоится в Нижнем Новгороде в сентябре.

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Теги:
Музыка Фестиваль
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