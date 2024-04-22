Судно для подготовки вертолетчиков морской авиации спустили на воду под Нижним Новгородом

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Уникальное судно для подготовки вертолетчиков морской авиации ВМФ России "Николай Камов" спустили на воду в Нижегородской области. Об этом сообщает Теlegram-канал минобороны РФ.
После завершения строительства и комплекса испытаний судно передадут Центру подготовки и переучиванию летного состава морской авиации ВМФ в Ейске в Краснодарском крае.
"Судно "Николай Камов" планируется использовать для практических тренировок экипажей корабельных вертолетов" ,- пояснили в минобороны.
Напомним, первые в России сухогрузы проекта RSC80 заложили на "Окской судоверфи" в Навашине.
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Длина судна составляет около 70 метров, а ширина - более 12 метров. "Николай Камов" на полном ходу сможет развить скорость в 12 узлов. Дальность плавания составляет 500 миль.
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