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Общество

Нижегородских перевозчиков будут штрафовать за выдачу билетов с бумажных рулонов

26 апреля 2024 18:21  [79] Общество

Перевозчиков в Нижнем Новгороде будут штрафовать за выдачу пассажирам билетов неустановленного образца из так называемых "катушек" (рулонов). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на начальника отдела налогообложения доходов физлиц и администрирования страховых взносов УФНС по Нижегородской области Дмитрия Дворянинова.

Контролеры регулярно регистрируют нарушения при выдаче водителями билетов у большинства частных перевозчиков Нижнего Новгорода.

"За такие нарушения штраф для должностных лиц - в размере от одной четвертой до одной второй размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 10 тысяч рублей, на юридических лиц - от трех четвертых до одного размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 30 тысяч рублей", - пояснил Дворянинов.

Директор ООО "Ситикард" Юрий Рябиков подчеркнул, что у перевозчиков нет никаких оснований для продажи билетов из "катушек".

"Все переносные валидаторы у водителей и кондукторов запрограммированы на оплату проезда наличными деньгами. Для этого у них есть служебная карта оператора, с помощью которой можно выдать кассовый чек при любом виде оплаты проезда", - сказал Рябиков.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что стоимость проезда увеличится после повышения качества работы общественного транспорта.

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Теги:
Общественный транспорт ФНС
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