Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2024 12:25  [61] Почти 3,6 тысяч бюджетных мест создано в ННГУ им. Лобачевского в 2024 году
15 апреля 2024 12:11  [76] Новый цифровой маммограф установили в больнице №28 в Нижнем Новгороде
15 апреля 2024 12:00  [93] Сильные ветры и небольшое похолодание накроют Нижегородскую область на неделе
15 апреля 2024 11:50  [103] Новый автобус запустят от посёлка Селекционной станции до Нижнего Новгорода
15 апреля 2024 11:28  [96] Боец с позывным "Чекпоинт": "Это большая честь – защищать свою страну"
15 апреля 2024 11:16  [94] Более 800 тысяч услуг оказано в МФЦ Нижегородской области за 3 месяца 2024 года
15 апреля 2024 10:53  [111] Быстрыкин поручил завести новое дело о расселении аварийного барака в Сергаче
15 апреля 2024 10:36  [136] Движение трамваев №6 и №7 ограничат в Нижнем Новгороде с 18 по 28 апреля
15 апреля 2024 10:13  [158] Услугу перевозки животных на соседнем кресле ввели в Аэрофлоте
15 апреля 2024 09:55  [122] Благотворительная акция по поддержке семей участников СВО и людей с ОВЗ прошла в Автозаводском районе
Общество

Новый автобус запустят от посёлка Селекционной станции до Нижнего Новгорода

15 апреля 2024 11:50  [103] Общество

По просьбе жителей в Нижнем Новгороде будет запущен новый пригородный автобусный маршрут.

Как сообщает ГКУ НО "ЦРТС", в конце апреля начнет свою работу межмуниципальный пригородный автобусный маршрут № 226 "Поселок Селекционной станции (Кстовский муниципальный округ) - Нижний Новгород Автовокзал ТПУ "Канавинский". 

Согласно информации, право на обслуживание маршрута на конкурсной основе досталось ООО "АТП". 

Отмечается, что автобус  запущен по многочисленными обращениями жителей поселка Селекционной станции и ЖК "Времена года", а также с учетом перспективного заселения ЖК "Новая жизнь".

Напомним, автобусный маршрут А-90 стал самым популярным в Нижнем Новгороде по итогам марта.

Ранее сообщалось, что автобусный маршрут А-237 из Нижнего Новгорода в дачный период продлят до "Садов"

Также сообщалось, что движение трамваев №6 и №7 ограничат в Нижнем Новгороде с 18 по 28 апреля.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
маршруты Общественный транспорт
Поделиться:
Новости по теме
15 апреля 2024 10:36  [136] Движение трамваев №6 и №7 ограничат в Нижнем Новгороде с 18 по 28 апреля
02 апреля 2024 11:56  [561] Маршрут А-90 стал самым популярным в Нижнем Новгороде по итогам марта
14 июня 2001 11:00  [154] Актеры существуют, чтобы всколыхнуть в людях чувства
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph