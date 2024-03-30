Новый автобус запустят от посёлка Селекционной станции до Нижнего Новгорода Общество

По просьбе жителей в Нижнем Новгороде будет запущен новый пригородный автобусный маршрут.

Как сообщает ГКУ НО "ЦРТС", в конце апреля начнет свою работу межмуниципальный пригородный автобусный маршрут № 226 "Поселок Селекционной станции (Кстовский муниципальный округ) - Нижний Новгород Автовокзал ТПУ "Канавинский".

Согласно информации, право на обслуживание маршрута на конкурсной основе досталось ООО "АТП".

Отмечается, что автобус запущен по многочисленными обращениями жителей поселка Селекционной станции и ЖК "Времена года", а также с учетом перспективного заселения ЖК "Новая жизнь".

Напомним, автобусный маршрут А-90 стал самым популярным в Нижнем Новгороде по итогам марта.

Ранее сообщалось, что автобусный маршрут А-237 из Нижнего Новгорода в дачный период продлят до "Садов"

Также сообщалось, что движение трамваев №6 и №7 ограничат в Нижнем Новгороде с 18 по 28 апреля.