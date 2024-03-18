Глеб Никитин: стоимость проезда увеличится после повышения качества работы ОТ Общество

Глава Нижегородской области Глеб Никитин в ходе заседания регионального парламента, прошедшего накануне, ответил на вопросы депутатов Законодательного собрания.

При обсуждении стоимости проезда в общественном транспорте губернатор отметил, что она изменится после того, как повысится качество работы общественного транспорта. На это необходимо время, подчеркнул глава региона.

По словам Глеба Никитина, в последнее время стоимость перевозки пассажиров заметно возросли, в том числе из-за нехватки комплектующих, вызванной санкционным давлением.

"Конечно, мы не можем всё перекладывать на людей, но определенная индексация тарифов должна быть. У нас были разовые решения об увеличении тарифов, но они не соответствовали динамике роста цен в экономике. Я принципиально этого решения не принимал: принимать это решение можно, когда ощутимо улучшится качество", — отметил Никитин.

Ранее , глава Нижегородской области Глеб Никитин во время отчета о работе регионального правительства за 2023 год рассказал о транспортной реформе в регионе. По его словам, Нижегородская область является одним из лидеров по числу приобретаемого общественного транспорта.