Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
29 марта 2024 11:19  [47] Глеб Никитин: стоимость проезда увеличится после повышения качества работы ОТ
29 марта 2024 09:37  [137] Размер социальных пенсий в Нижегородской области вырастет на 7,5% с 1 апреля
29 марта 2024 09:21  [149] Электричество частично отключат в семи районах Нижнего Новгорода 29 марта
29 марта 2024 09:00  [129] Тимофей Ермаков: "Награждение наших пацанов — это самое малое, что мы можем для них сделать"
28 марта 2024 18:55  [310] Правительство Нижегородской области заключило соглашение о сотрудничестве с ОАО "РЖД"
28 марта 2024 18:43  [233] Евгений Люлин: "Все значимые законы всегда должны приниматься совместно с жителями региона"
28 марта 2024 18:36  [292] Нижегородское правительство и "Росатом" развернули цифровую платформу "Умный регион" во всех муниципалитетах
28 марта 2024 18:24  [277] Франц Клинцевич: "Важно, что такой проект — премия "СВОИМ" — реализуется при полной поддержке губернатора Глеба Никитина"
28 марта 2024 18:03  [280] Нижегородские школьники будут решать проблемы производства на фестивале "ПрофПогружение"
28 марта 2024 17:46  [284] Фейковое сообщение о введение военного положения в стране распространили в соцсетях
Общество

Глеб Никитин: стоимость проезда увеличится после повышения качества работы ОТ

29 марта 2024 11:19  [47] Общество

Глава Нижегородской области Глеб Никитин в ходе заседания регионального парламента, прошедшего накануне, ответил на вопросы депутатов Законодательного собрания.

При обсуждении стоимости проезда в общественном транспорте губернатор отметил, что она изменится после того, как повысится качество работы общественного транспорта. На это необходимо время, подчеркнул глава региона.

По словам Глеба Никитина, в последнее время стоимость перевозки пассажиров заметно возросли, в том числе из-за нехватки комплектующих, вызванной санкционным давлением.

"Конечно, мы не можем всё перекладывать на людей, но определенная индексация тарифов должна быть. У нас были разовые решения об увеличении тарифов, но они не соответствовали динамике роста цен в экономике. Я принципиально этого решения не принимал: принимать это решение можно, когда ощутимо улучшится качество", — отметил Никитин.

Ранее , глава Нижегородской области Глеб Никитин во время  отчета о работе регионального правительства за 2023 год рассказал о транспортной реформе в регионе. По его словам, Нижегородская область является одним из лидеров по числу приобретаемого общественного транспорта.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Цены
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph