Улицу Провиантскую частично перекроют из-за ремонта теплотрассы до июля Общество

Фото: vk.com/teploenergonn

Улицу Провиантскую в Нижнем Новгороде частично перекроют из-за проведения строительно-монтажных работ на магистральной теплотрассе с 13 мая до 30 июня. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии.

Движение будет перекрыто в районе дома № 186 по улице Максима Горького.

Работы будет проводить АО "Теплоэнерго", на это время здесь установят временные дорожные знаки и ограждающие устройства.

"Объезд зоны проведения работ организуют по прилегающим улицам",- говорится в сообщении.

Напомним, улицу Клеверную перекроют в Нижнем Новгороде из-за ремонта теплотрассы до июня.