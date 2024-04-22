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Общество

Улицу Тимирязева перекроют для автомобильного движения до 2 мая

25 апреля 2024 15:29  [61] Общество

Фото: ЦОДД

Улицу Тимирязева в Советском районе Нижнего Новгорода перекроют для автомобильного движения до 2 мая. Об этом предупредили в департаменте транспорта.

Согласно информации, на участке напротив дома №43 "Теплоэнерго" будет проводить третий этап ремонтно-восстановительных работа на инженерных сетях. Работы запланированы с 8:00 28 апреля до 6:00 2 мая.

Таким образом, будет перекрыт проезд на улицу Тимирязева с перекрёстка Тверской - Генкиной - Чачиной.

В департаменте уточнили, что объехать зону проведения работ можно по прилегающим улицам.

Напомним, улицу Славянскую в Нижнем Новгороде перекрыли для транспорта на 4 месяца.

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Теги:
движение Транспорт
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