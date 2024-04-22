Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
Плата за пользование муниципальным жильём увеличится с 1 июля
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
27 апреля 2024 14:28  [96] Нижегородская область вошла в ТОП-3 по числу социальных предпринимателей
27 апреля 2024 12:43  [133] "ТНС энерго НН" информирует о графике работы в праздничные дни
27 апреля 2024 12:30  [142] "ТНС энерго НН": опубликован список крупнейших должников среди управляющих компаний региона
26 апреля 2024 16:22  [274] Росбанк представил функцию распознавания документов для корпоративных клиентов
26 апреля 2024 14:08  [308] Более 130 нижегородских компаний приняли участие в Дне поставщика
26 апреля 2024 10:34  [294] Качество телекоммуникационных услуг смогут оценить нижегородские предприниматели
25 апреля 2024 18:44  [456] Производство лимонадов в Лыскове выросло на более чем 10% благодаря нацпроекту
25 апреля 2024 18:32  [265] Добро пожаловать: "Ростелеком" представил облачное решение для управления гостиничным бизнесом
25 апреля 2024 17:36  [375] Приём заявок на премию для самозанятых "Займись делом!" стартовал в регионе
25 апреля 2024 15:40  [355] Воспитанницы нижегородских детдомов получили гранты на реализацию бизнес-идей
Бизнес

Нижегородская область вошла в ТОП-3 по числу социальных предпринимателей

27 апреля 2024 14:28  [96] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область вошла в топ-3 регионов России по количеству социальных предпринимателей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, такие данные приводит Минэкономразвития РФ.

По информации ведомства, на январь 2024 года в стране было зарегистрировано около 11 тысяч социальных предприятий. Из них около 8 тысяч ведут свою деятельность в качестве ИП, еще 3,2 тысячи – в качестве юридических лиц.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион одним из первых в стране принял закон о социальном предпринимательстве. Помимо этого в Нижегородской области работает "Центр инноваций социальной сферы", на базе которого объединены основные меры поддержки, доступные этой группе бизнеса.

В перечень социальных предприятий Нижегородской области входит 463 компании. Официальное подтверждение статуса позволяет пользоваться мерами поддержки, которые были разработаны специально для социального бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". За всё время действия грантовой программы субсидии на сумму более 135 млн рублей получили свыше 300 соцпредприятий. 

Льготное финансирование социальным предприятиям предоставляет региональная Микрокредитная компания ("ГосМФО").  Для этой категории бизнеса "ГосМФО" специально разработала программу по которой можно оформить займы до 5 млн рублей по ставке от 4 до 10% годовых.

По словам директора АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области" Светланы Кашиной, социальные предприниматели решают широкий спектр социальных задач. Это реабилитационные центры, организация детского досуга, оздоровление и трудоустройство социально уязвимых категорий населения.

О всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в нижегородском центре "Мой бизнес", который был открыт в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство"

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство" инициирован президентом России Владимиром Путиным. На территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Ранее сообщалось,что социальные предприниматели в Нижегородской области смогут получить поддержку при поиске сотрудников до конца 2024 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Малый и средний бизнес Предприниматели Социальная сфера
Поделиться:
Новости по теме
11 марта 2024 12:06  [782] Нижегородские соцпредприниматели могут получить поддержку при поиске сотрудников
27 сентября 2023 17:16  [899] Социальные предприниматели Нижегородской области смогут получить грант до 500 тысяч рублей на развитие
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph