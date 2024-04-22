Нижегородская область вошла в ТОП-3 по числу социальных предпринимателей Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область вошла в топ-3 регионов России по количеству социальных предпринимателей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, такие данные приводит Минэкономразвития РФ.

По информации ведомства, на январь 2024 года в стране было зарегистрировано около 11 тысяч социальных предприятий. Из них около 8 тысяч ведут свою деятельность в качестве ИП, еще 3,2 тысячи – в качестве юридических лиц.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион одним из первых в стране принял закон о социальном предпринимательстве. Помимо этого в Нижегородской области работает "Центр инноваций социальной сферы", на базе которого объединены основные меры поддержки, доступные этой группе бизнеса.

В перечень социальных предприятий Нижегородской области входит 463 компании. Официальное подтверждение статуса позволяет пользоваться мерами поддержки, которые были разработаны специально для социального бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". За всё время действия грантовой программы субсидии на сумму более 135 млн рублей получили свыше 300 соцпредприятий.

Льготное финансирование социальным предприятиям предоставляет региональная Микрокредитная компания ("ГосМФО"). Для этой категории бизнеса "ГосМФО" специально разработала программу по которой можно оформить займы до 5 млн рублей по ставке от 4 до 10% годовых.

По словам директора АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области" Светланы Кашиной, социальные предприниматели решают широкий спектр социальных задач. Это реабилитационные центры, организация детского досуга, оздоровление и трудоустройство социально уязвимых категорий населения.

О всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в нижегородском центре "Мой бизнес", который был открыт в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство"

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство" инициирован президентом России Владимиром Путиным. На территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Ранее сообщалось,что социальные предприниматели в Нижегородской области смогут получить поддержку при поиске сотрудников до конца 2024 года.