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Общество

Всероссийский субботник прошёл в Канавинском районе Нижнего Новгорода

27 апреля 2024 17:06  [62] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Всероссийский субботник состоялся на территории Мещерского озера в Канавинском районе столицы Приволжья 27 апреля. Об этом сообщил НИА "Нижний Новгород" с места события.

В этом году он проходит по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Ранее территорию у Мещерского озера уже благоустраивали по этой программе. Убирать мусор с территории вышли более 500 человек, в частности, сенатор Ольга Щетинина, замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров и другие.

"После этого субботника наши улицы станут чище и комфортнее для нашего проживания", - сказал Андрей Гнеушев.

Он вручил благодарственные письма наиболее активным волонтерам, которые на протяжении нескольких лет участвовали в рейтинговом голосовании по проекту "Формирование комфортной городской среды".

После этого Андрей Гнеушев вручил ключи от автомобиля Lada Granta Александру Потапову, который выиграл его в викторине "Купно за едино" во время голосования за благоустройство любимой территории.

"После того, как мы проголосовали на выборах президента России к нам подошли волонтеры и предложили проголосовать за благоустройство общественного пространства в Нижегородском районе, а затем - поучаствовать в викторине "Купно за едино". Вопросы были достаточно серьезные, они касались в основном истории нашего города",- рассказал Потапов.

Александр Потапов признался, что очень любит путешествовать по Нижегородской области, он уже успел посетить Арзамас, озеро Светлояр, Выксу, Павлово, Ворсму.

После церемонии награждения Андрей Гнеушев в здании театра "Вера" отдал свой голос за территорию в Нижнем Новгороде, которую планируется благоустроить в 2025 году.

Напомним, бульвар перед ДК "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде благоустроят за 71 млн рублей.

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Теги:
Благоустройство Субботник
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