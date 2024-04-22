Движение транспорта в районе улиц Студеной и Славянской перекроют до 15 июня

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В Нижнем Новгороде будет временно ограничено движение в районе улиц Студеной и Славянской. Об этом предупредили в департаменте транспорта.
Согласно информации, ограничения будут действовать в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.
Как уточнили в департаменте, с 8.00 1 мая до 23:59 15 июня будет перекрыт участок в районе домов №№ 51/11, 48, 52 к.2, 53 и 54 по улице Студеной.
Объезд будет организован по прилегающим улицам.
Ранее сообщалось, что улицу Провиантскую в Нижнем Новгороде также частично перекроют из-за проведения строительно-монтажных работ на магистральной теплотрассе. Движение будет перекрыто в районе дома № 186 по улице Максима Горького с 13 мая до 30 июня.
Напомним также, что движение транспорта ограничат по набережной Гребного канала и по ряду других улиц 2, 4, 8 мая.
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