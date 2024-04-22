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Общество

Движение транспорта в районе улиц Студеной и Славянской перекроют до 15 июня

27 апреля 2024 17:35  [41] Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде будет временно ограничено движение в районе улиц Студеной и Славянской. Об этом предупредили в департаменте транспорта.

Согласно информации, ограничения будут действовать в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Как уточнили в департаменте, с 8.00 1 мая до 23:59 15 июня будет перекрыт участок в районе домов №№ 51/11, 48, 52 к.2, 53 и 54 по улице Студеной.

Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что улицу Провиантскую в Нижнем Новгороде также частично перекроют из-за проведения строительно-монтажных работ на магистральной теплотрассе. Движение будет перекрыто в районе дома № 186 по улице Максима Горького с 13 мая до 30 июня.

Напомним также, что движение транспорта ограничат по набережной Гребного канала и по ряду других улиц 2, 4, 8 мая.

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Теги:
движение Транспорт
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