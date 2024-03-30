Лесопожарный период в Нижнем Новгороде начнется со второй декады апреля Общество

На территории Нижнего Новгорода лесопожарный период начнется со второй декады апреля. Синоптики прогнозируют снижение количества выпавших осадков и рост температуры воздуха с 22 апреля. Как сообщает МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода", такие погодные условия увеличивают риск возгорания сухой растительности и мусора.

С наступлением тепла горожане начинают приводить в порядок придомовые территории и садовые участки. Часто такие уборки сопровождаются сжиганием мусора. Это в свою очередь создает угрозу.

Кроме того, по данным Управления ГОЧС, в Нижнем Новгороде уже зафиксированы факты возгорания сухой травы и мусора. В этой связи специалисты управления ГОЧС призывают граждан не разводить костров, не оставлять без присмотра маленьких детей, а также соблюдать правила пожарной безопасности в быту и в лесу.

К предстоящему пожароопасному сезону специалисты разработали комплекс профилактических, предупредительных и ограничительных мероприятий на территории городских лесов города Нижнего Новгорода. Также в управлении напоминают, что за нарушения правил пожарной безопасности для граждан предусматривается административная и уголовная ответственность.