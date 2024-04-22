Нижегородские учреждения культуры будут сотрудничать с коллегами из Бухары Общество

Фото: teleram-канал главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева

Как написал в своем Telegram-канале мэр Юрий Шалабаев, по итогам проведения Дней Нижнего Новгорода в одном из древнейших городов Узбекистана был подписан ряд соглашений о сотрудничестве.

"Нижегородский музей А.М. Горького подписал соглашение с Бухарским государственным музеем-заповедником. Вместе они будут проводить выставки для посетителей наших городов и сотрудничать в части сохранения уникального исторического наследия двух стран", - рассказал Юрий Шалабаев.

По словам мэра, сотрудничать будут библиотечное сообщество Нижнего Новгорода и информационно-библиотечный центр Бухарской области, которые заключили меморандум об обмене опытом и проведении мероприятий.

"Меморандум Камерного музыкального театра имени В.Т. Степанова и Бухарского областного музыкального драматический театра предполагает гастроли, широкие творческие контакты между режиссерами, актерами, драматургами, художниками, создание совместных постановок и взаимодействие по линии студентов творческих вузов", - добавил Юрий Шалабаев.

Помимо того, развивать сотрудничество будут нижегородская спортшкола "Радий" и футбольная ассоциация Бухарской области. Предполагается совместное проведение соревнований и обмен лучшими практиками.

"Отлично прошли также все запланированные мероприятия в рамках Дней Нижнего Новгорода в Бухаре: выставки, спектакли, круглые столы, марафоны, квизы, спортивные соревнования. Концертную программу посетили свыше 10 тысяч человек", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Напомним, что депутаты городской Думы принимают участие в Днях Нижнего Новгорода в Бухаре.