Наплавной мост через Суру в Пильнинском округе отремонтировали с опережением графика Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Через реку Сура на автодороге Мамешево - Наваты - Шумерля - граница с республикой Чувашия в Пильнинском муниципальном округе открыли движение по наплавной переправе. Как сообщает Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области, подрядчику удалось завершить ремонт моста на месяц раньше.

Длина переправы, которая была построена в 1999 году на судостроительном заводе ГУП "Окская судоверфь", 156 метров. Наплавной мост состоит из 47 понтонов и двух аппарельных съездов длиной по 12 метров. Ремонтировать мост начали в ноябре прошлого года. Подрядчик отремонтировал поворотные и шарнирные устройства, привел в порядок пандусы и аппарели;. Кроме того, на понтонах установили светильники и судоходные огни, а также покрасили конструкции.

По данным ГКУ НО "ГУАД" , управление проводит комплексные мероприятия по ремонту дорожной инфраструктуры, используя региональные и федеральные средства. Например, рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтирован 21 объект. Подрядные организации ведут работы на всех участках, которые включены в план текущего года.

Напомним, национальный проект "Безопасные качественные дороги»"разработан в соответствии с указом президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя федеральные проекты "Региональная и местная дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Автомобильные дороги Минобороны России", "Модернизация пассажирского транспорта в агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".

Напомним, ремонт пролетных строений начинается на старом Борском мосту в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что подход к Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде отремонтируют за 90 млн рублей