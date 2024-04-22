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Общество

Наплавной мост через Суру в Пильнинском округе отремонтировали с опережением графика

30 апреля 2024 09:42  [43] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Через реку Сура на автодороге Мамешево - Наваты - Шумерля - граница с республикой Чувашия в Пильнинском муниципальном округе открыли движение по наплавной переправе. Как сообщает  Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области, подрядчику удалось завершить ремонт моста на месяц раньше.

Длина переправы, которая была построена в 1999 году на судостроительном заводе ГУП "Окская судоверфь", 156 метров. Наплавной мост состоит из 47 понтонов и двух аппарельных съездов длиной по 12 метров. Ремонтировать мост начали в ноябре прошлого года. Подрядчик отремонтировал поворотные и шарнирные устройства, привел в порядок пандусы и аппарели;. Кроме того, на понтонах установили светильники и судоходные огни, а также покрасили конструкции. 

По данным ГКУ НО "ГУАД" , управление проводит комплексные мероприятия по ремонту дорожной инфраструктуры, используя региональные и федеральные средства. Например,  рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"  отремонтирован 21 объект. Подрядные организации ведут работы на всех участках, которые включены в план текущего года. 

Напомним, национальный проект "Безопасные качественные дороги»"разработан в соответствии с указом президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя федеральные проекты "Региональная и местная дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Автомобильные дороги Минобороны России", "Модернизация пассажирского транспорта в агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".

Напомним, ремонт пролетных строений начинается на старом Борском мосту в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что подход к Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде отремонтируют за 90 млн рублей

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Теги:
Мосты Нацпроект Ремонтные работы
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