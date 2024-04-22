Нижегородцев приглашают к участие в конкурсе детского рисунка "Портрет моей семьи" Общество

Фото: Фонд Андрея Первозванного

Юные нижегородцы в возрасте от 6 до 16 лет приглашаются к участию в конкурсе детского рисунка "Портрет моей семьи". Как сообщает Фонд Андрея Первозванного, конкурс проводится в преддверии "Дня детей и родительского счастья", который по инициативе фонда отмечается 1 июня.

Участникам конкурса необходимо рассказать через рисунок о своей семье, о семейных традициях и обычаях. На конкурс принимаются работы, выполненные карандашами, фломастерами или красками. Также принимаются рисунки выполненные с помощью компьютерной графики, а также коллажи. Рисунок должен размещаться горизонтально на листе бумаги размером не менее А4.

Что бы стать участником конкурса, необходимо до 22 мая включительно на сайте конкурса заполнить заявку и прикрепить цифровую фотографию рисунка в формате jpeg или png. Победители будут объявлены 1 июня на сайте Фонда Андрея Первозванного. Наиболее интересный рисунок получит гран-при и будет выпущен издательством "Марка" на маркированном конверте, который будет продаваться во всех почтовых отделениях страны.

Кроме того, обладателю гран-при и призерам в трех возрастных категориях будут вручены дипломы и подарки от организаторов конкурса, а остальным участникам и финалистам - именные сертификаты и дипломы.

Отмечается, что конкурс проводится при поддержке народного художника РФ, академика Российской академии художеств, профессора кафедры рисунка и живописи Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, декана факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета Никаса Сафронова.